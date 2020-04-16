16.04.2020 (17:54)

Военные метеорологи ЦВО прогнозируют до плюс 15 градусов в районе посадки «Союза МС-15»

Метеорологи Центрального военного округа (ЦВО), которые обеспечивают проведение операции по обеспечению посадки международного экипажа космического корабля «Союз МС-15», в момент посадки спускаемого аппарата в степи Казахстана прогнозируют сухую, ясную погоду с температурой воздуха до плюс 15 градусов.

В районе посадки спускаемого аппарата, вблизи города Жезказган в Казахстане, прогнозируется очень хорошая видимость до 25 километров, умеренный южный ветер с силой 5-7 метров в секунду и температура воздуха до 15 градусов выше нуля.

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» запанирована на 17 апреля 08:16 мск. На Землю вернутся космонавт «Роскосмоса» Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир. В обеспечении посадки будет задействовано 8 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, 19 единиц специальной наземной техники, в том числе пять поисковых машин «Синяя птица».

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