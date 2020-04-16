16.04.2020 (17:51)

Российские военнослужащие в Киргизии провели специальную обработку объектов военной базы Кант

Военнослужащие объединенной российской военной базы Кант в Киргизии провели специальную обработку жилой, административной и аэродромной зоны соединения с применением дезинфицирующего раствора.

В жилой зоне расчеты специальной обработки выполнили дезинфекцию общежитий и многоквартирных домов. В административной части российской военной базы было проведено обеззараживание спорткомплекса, штаба, казарм подразделений обеспечения и клуба, а на территории аэродрома — зданий автомобильного парка и командно-диспетчерского пункта.

Нанесение специального дезинфицирующего раствора внутри помещений производилось при помощи носимого санитарного опрыскивателя, а для обработки дорог и стен были применены аэродромные комбинированные поливомоечные машины (АКПМ).

Всего специальной обработке было подвергнуто порядка 20 зданий.

Справочно:

Объединенная российская авиационная база Кант, дислоцированная в Чуйской области Киргизии, является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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