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16.04.2020 (17:44)

Операция по эвакуации космонавтов из спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-15» пройдет по сокращенному сценарию

Специалисты поисково-спасательной группы Центрального военного округа, обеспечивающие посадку спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-15» в Республике Казахстан, проведут эвакуацию космонавтов по сокращенному сценарию.

В целях исключения возможности инфицирования международного экипажа космического корабля «Союз МС-15» количество контактов и время проведения спасательной операции будет ограничено. После эвакуации экипажа из спускаемого аппарата космонавтов доставят на вертолеты, где медики оценят их состояние здоровья после перегрузок: проведут первичный осмотр, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и, в случае необходимости, окажут первую медицинскую помощь. На вертолетах космонавтов доставят на оперативный аэродром в Байконуре, откуда экипаж отправится в Москву.

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» запанирована на 17 апреля 08:16 мск. На Землю вернутся космонавт «Роскосмоса» Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир. В обеспечении посадки будет задействовано восемь вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, 19 единиц специальной наземной техники, в том числе пять поисковых машин «Синяя птица».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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