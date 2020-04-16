16.04.2020 (17:41)

Танкисты ЦВО на Южном Урале осваивают модернизированные танки Т-72Б3М

Военнослужащие гвардейского танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения в Челябинской области приступили к освоению модернизированных танков Т-72Б3М, недавно поступивших на вооружение.

Первое применение модернизированной техники прошло в рамках совместного учения танковых, артиллерийских и разведывательных подразделений, завершившегося сегодня на полигоне в Челябинской области.

В ходе мероприятия экипажи Т-72Б3М выполнили стрельбу с ходу и из укрытий по мишеням, находящимся на удалении до 2 тыс. метров, из 125-мм орудия, оснащенного многоканальным прицелом «Сосна-У», сокращающим время обнаружения и поражения целей. Танкисты отработали скоростное маневрирование, преодоление естественных и искусственных препятствий, а также движение задним ходом с использованием камеры заднего вида.

Танковое подразделение действовало в системе разведывательно-огневого контура и было усилено мотострелковым взводом, артиллерийскую поддержку оказывала батарея реактивных систем залпового огня «Град».

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил о поступлении на вооружение танковой дивизии десяти танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Т-72Б3М обладает улучшенной маневренностью и бронезащитой, оснащен новым двигателем, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты «Реликт», системой связи «Акведук» и многоканальным прицелом «Сосна-У» с тепловизором.

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