16.04.2020 (17:32)

В Подмосковье военнослужащие танковой армии ЗВО провели спецобработку территорий школ и детских садов

Сегодня в Московской области в целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели обеззараживание прилегающей территории и дорог общего пользования возле школ и детских садов.

На основании обращений руководителей местных органов власти командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев отдал распоряжение о проведении военнослужащими танковой армии мероприятий по специальной обработке социальных объектов. Проведена дезинфекция прилегающей территории двух школ, трех детских садов, пяти километров дорог, общая площадь обработанной поверхности составила 20 тыс. кв. м.

Для спецобработки военнослужащие в средствах индивидуальной защиты применили специальные машины АРС-14КМ и войсковые комплекты ДКВ-1К.

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