16.04.2020 (17:29)

В Курске военнослужащие бригады РХБ защиты ЗВО проводят спецобработку городских больниц

Сегодня в Курске в соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты приступили к специальной обработке объектов и прилегающей территории первой городской больницы им. Н.С. Кроткова.

Для специальной обработки военнослужащие в средствах индивидуальной защиты применяют специальные машины АРС-14КМ и войсковые комплекты ДКВ-1К.

Ранее военнослужащие ЗВО обработали приёмное отделение, прилегающую территорию городской клинической больницы № 14, машины городской станции скорой медицинской помощи. Военнослужащие обработали дезинфицирующим раствором автомобили снаружи, включая днище, колеса и подкапотное пространство, а также внутри салона автомобилей.

Особое внимание было уделено обработке дверей, ручек, носилок и каталок, которые чаще всего используются для перевозки граждан с признаками вирусных заболеваний.

Всего в целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие проведут обеззараживание пяти городских лечебных учреждений.

Подразделениями радиационной, химической и биологической защиты ЗВО проводится специальная обработка больниц, станций скорой помощи, заводов, учебных заведений, воинских частей в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Калининградской, Воронежской, Курской, Нижегородской областях и др.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице