Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.04.2020 (17:26)

Специалисты войск РХБ защиты ВВО проведут дезинфекцию на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Комсомольске-на-Амуре

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа в целях противодействия угрозе распространения вирусной инфекции проведут дезинфекцию на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Комсомольске-на-Амуре.

Обработке будут проведены все производственные цеха и административные помещения Авиационного завода имени Ю.А. Гагарина и Амурского судостроительного завода, которые продолжают производство.

Решением командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко, сводный отряд ликвидации чрезвычайных ситуаций войск радиационной, химической и биологической защиты ВВО начал своё перемещение в город Комсомольск-на-Амуре из города Лесозаводск Приморского края.

Сводный отряд, состоящий 20 человек личного состава и 6 авторазливочных станций нового поколения АРС-14КМ, в настоящее время совершают марш протяженностью свыше 800 километров.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Бурятии состоялась совместная тренировка с подразделениями антитеррора и РХБ защиты ВВО
Коллектив Белогорского ГДО поддержал военных строителей, круглосуточно возводящих медицинские центры Минобороны
Расчеты РСЗО «Град» и «Торнадо» уничтожили важные объекты условного противника в ходе учебных стрельб в Бурятии
Бомбометание из горизонтального полёта совершили лётчики ВВО в ходе учебно-тренировочных полётов в Хабаровском крае

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false