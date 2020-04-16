16.04.2020 (17:26)

Специалисты войск РХБ защиты ВВО проведут дезинфекцию на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Комсомольске-на-Амуре

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа в целях противодействия угрозе распространения вирусной инфекции проведут дезинфекцию на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Комсомольске-на-Амуре.

Обработке будут проведены все производственные цеха и административные помещения Авиационного завода имени Ю.А. Гагарина и Амурского судостроительного завода, которые продолжают производство.

Решением командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко, сводный отряд ликвидации чрезвычайных ситуаций войск радиационной, химической и биологической защиты ВВО начал своё перемещение в город Комсомольск-на-Амуре из города Лесозаводск Приморского края.

Сводный отряд, состоящий 20 человек личного состава и 6 авторазливочных станций нового поколения АРС-14КМ, в настоящее время совершают марш протяженностью свыше 800 километров.

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