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16.04.2020 (16:22)

Ракетчики Северного флота выполнили боевые стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области

Боевые расчёты комплексов С-300 зенитного ракетного полка Северного флота выполнили боевые стрельбы по ракетам-мишеням в ходе тактического учения на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Ракетчики отработали полный комплекс действий от обнаружения воздушных целей до применения по ним оружия. Выпущенные ракеты-мишени действовали в различном диапазоне высот, скоростей и направлений, имитируя средства воздушного нападения противника от различных типов летательных аппаратов, до крылатых ракет.

Все воздушные цели были успешно поражены.

На полигоне Ашулук военнослужащие зенитного ракетного полка Северного флота отработали учебно-боевые задачи на своей материальной части. Зенитные ракетные комплексы были переброшены из Заполярья в Астраханскую область и вернутся обратно по завершении учения.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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