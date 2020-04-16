16.04.2020 (16:18)
На Балтийском флоте прошел полевой выход с военнослужащими подразделений связи
На полигонах в Калининградской области завершился полевой выход с военнослужащими подразделений связи Балтийского флота. Мероприятие боевой подготовки проводилось в несколько этапов, в ходе которых специалисты совершили марши в районы сосредоточения, выполнили нормативы по развертыванию, эксплуатации и перемещению аппаратных станций и комплексов связи, выполнили учебно-боевые задачи в ходе тактико-специальных учений.
В рамках практической части полевого выхода военные связисты отработали задачи по организации связи с использованием различных спутниковых каналов связи между абонентами в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, были отработаны задачи по организации охраны и обороны полевых пунктов и узлов связи.
Также были проведены состязания на лучший экипаж аппаратной, станции связи. Проверялась физическая готовность воинов-связистов во время совершения марш-бросков.
Всего в полевом выходе было задействовано свыше 100 единиц техники. Мероприятие носило плановый характер.