16.04.2020 (16:18)

На Балтийском флоте прошел полевой выход с военнослужащими подразделений связи

На полигонах в Калининградской области завершился полевой выход с военнослужащими подразделений связи Балтийского флота. Мероприятие боевой подготовки проводилось в несколько этапов, в ходе которых специалисты совершили марши в районы сосредоточения, выполнили нормативы по развертыванию, эксплуатации и перемещению аппаратных станций и комплексов связи, выполнили учебно-боевые задачи в ходе тактико-специальных учений.

В рамках практической части полевого выхода военные связисты отработали задачи по организации связи с использованием различных спутниковых каналов связи между абонентами в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, были отработаны задачи по организации охраны и обороны полевых пунктов и узлов связи.

Также были проведены состязания на лучший экипаж аппаратной, станции связи. Проверялась физическая готовность воинов-связистов во время совершения марш-бросков.

Всего в полевом выходе было задействовано свыше 100 единиц техники. Мероприятие носило плановый характер.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице