16.04.2020 (16:16)

В Санкт-Петербурге и Твери военнослужащие ЗВО провели спецобработку объектов Тверского вагоностроительного завода

В соответствии с указаниями командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели специальную обработку объектов и прилегающей территории объектов ОАО «Тверской вагоностроительный завод», расположенных в Санкт-Петербурге и Твери.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие провели обеззараживание цехов, складов и технологических площадей. Общая площадь обработанной поверхности превысила 100 тыс. кв. м. Дезинфекция позволит возобновить заводу производство продукции. Тверской вагоностроительный завод входит в перечень системообразующих предприятий федерального значения.

Для специальной обработки военнослужащие в средствах индивидуальной защиты применили специальные машины АРС-14КМ и войсковые комплекты ДКВ-1К.

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