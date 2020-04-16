16.04.2020 (16:14)

Уральский танковый батальон ЦВО до конца года перевооружится на новые танки

До конца текущего года Уральский танковый батальон в составе мотострелкового полка танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) получит 20 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Парк вооружения Уральского танкового батальона мотострелкового полка танковой дивизии ЦВО уже пополнился десятью боевыми машинами Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. Еще 20 машин планируется получить до конца года, что позволит полностью перевооружить батальон на современную технику», — сказал генерал-полковник Александр Лапин.

Новая техника заменит танки Т-72 более ранней модификаций. В данных образцах вооружения повышена бронезащищенность экипажа и силовой установки за счет использования современных средств активной и пассивной защиты. Танк оснащен орудием с улучшенной баллистикой и увеличенным ресурсом, а также панорамным прицелом, установленном на рабочем месте командира машины.

Справочно:

Почетное наименование «Уральский танковый батальон» было присвоено подразделению мотострелкового полка дивизии решением командующего ЦВО в целях сохранения боевых традиций и увековечивания памяти о героическом подвиге Уральского добровольческого танкового корпуса, также известного как «корпус черных ножей» (боевые ножи с клинком черного цвета выдавались танкистам этого соединения).

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