16.04.2020 (16:10)

Военнослужащие Балтийского флота отведают пасхальных куличей

Командование Балтийского флота накануне Пасхи организовало закупку куличей для организации праздничного питания военнослужащих. На хлебопекарных предприятиях Калининграда и области флотом закуплено более 1,5 тонны праздничных хлебобулочных изделий.

Сторонние организации, занимающиеся питанием на флоте, предусмотрели и другие сладкие угощения, которые подадут военнослужащим в воинских частях и лечебных учреждениях к столу в день Святой Пасхи.

Кроме этого, на кораблях и судах Балтийского флота, выполняющих задачи дальних походов в различных районах Мирового океана, организована выпечка пасхальных куличей. Для этого заранее была получена мука высшего сорта, дрожжи и все необходимые ингредиенты для выпечки сдобы.

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