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16.04.2020 (15:44)

С экипажами самолетов Ленинградской армии ВВС и ПВО начались тренировки воздушной части военного парада

С экипажами самолетов Ан-26, Ан-12 и Ту-134 отдельного транспортного смешанного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) начались тренировки воздушной части военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На первой тренировке летчики отработали взлеты со строго выдержанными временными интервалами. Уже в воздухе самолеты выстроились в парадном строю, в котором они будут лететь над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга в день парада. Транспортные самолеты полетят вслед за вертолётами армейской авиации.

Полеты проходили на высоте 300 м со скоростью до 500 км/ч.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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