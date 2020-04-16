16.04.2020 (15:39)

Летчики корабельного истребительного полка Северного флота нанесли бомбовый удар по позициям условного противника в Заполярье

Экипажи палубных истребителей Су-33 корабельного истребительного авиаполка Северного флота отработали учебно-боевые задачи на полигоне Лумбовский на востоке Мурманской области.

В лётном тактическом учении по нанесению бомбовых ударов по позициям условного противника приняли участие 10 пилотов. Также они отработали задачи по ведению воздушной разведки.

Каждый из лётчиков выполнил по два захода на цели. При выполнении упражнений они использовали авиационные бомбы калибром 50 килограммов.

Всего в учении было задействовано пять самолётов Су-33. В общей сложности они провели в воздухе около 15 часов.

Полёты истребителей проводились с аэродрома Североморск-3.

Справочно:

Палубные истребители Су-33, изначально предназначенные для ведения воздушного боя над морем, были дооборудованы для нанесения бомбовых ударов по наземным объектам перед дальним походом корабельной ударной группы Северного флота в 2016 году.

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