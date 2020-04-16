16.04.2020 (14:21)

Корабли и суда Балтийского флота в зимнем периоде обучения совершили пять дальних океанских походов

В зимнем периоде обучения корабли и суда Балтийского флота совершили пять дальних походов, в ходе которых успешно выполнили возложенные на них задачи, побывали в двух океанах, шести морях, более 10 иностранных портах.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», морского буксира «Виктор Конецкий» и танкера «Ельня», выполняющий плановые задачи дальнего похода, покинул Военную гавань Балтийска 1 октября 2019 года и взял курс в Индийский океан.

В декабре 2019 года отряд кораблей впервые принял участие в морской части российско-индийского учения «ИНДРА-2019», трехстороннем учении с КНР и Ираном «Пояс морской безопасности» и в российско-японском учении антипиратской направленности.

В настоящее время сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» продолжает выполнять задачи антипиратской вахты в Индийском океане.

Силы Балтийского флота активно в составе корветов и судов обеспечения участвовали в походах по Балтийскому и Северным морям, а также Атлантическому океану.

В настоящее время в дальних морских походах находятся семь кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.

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