16.04.2020 (13:04)

В Амурской области подразделения обеспечения дальней авиации отработали нормативы развертывания подвижной метеостанции

В Амурской области военнослужащие подразделения метеорологической службы соединения дальней авиации Воздушно-космических сил отработали нормативы развертывания подвижной метеорологической станции ПМС-70.

Данная станция позволяет выполнять все виды метеорологических наблюдений, необходимых для обеспечения безопасности полетов в полевых условиях.

В целях совершенствования навыков практической эксплуатации специальной аппаратуры, входящей в состав станции, в ходе проведения летных смен авиационного полка дальней авиации подразделению предстоит осуществлять контроль фактических погодных условий и производить краткосрочный и среднесрочный прогноз с последующим докладом руководящему состав полка и соединения, а также группе руководства полетами на аэродроме.

Практические занятия прошли под руководством начальника метеорологической службы авиационного соединения гвардии капитана Евгения Малюкова.

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