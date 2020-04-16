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16.04.2020 (11:40)

Соединение дальней авиации в Саратовской области приступило к переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации

В соединении дальней авиации Воздушно-космических сил в Саратовской области проводится комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

На каждой единице техники будет проведено около 30 регламентных операций с использованием различных смазок, масел и технических жидкостей.

Сезонное техническое обслуживание пройдет военная и специальная техника, находящаяся на вооружении авиационного соединения, начиная от легковых автомобилей и заканчивая стратегическими ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС.

Проведение данного обслуживания повышает работоспособность узлов, агрегатов и систем военной техники.

Для качественного перевода техники и оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин в подразделениях созданы ремонтные бригады для выполнения специальных работ.

Перед началом нового учебного периода будет проведен контрольный смотр выполненных работ на каждом образце техники.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС
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