16.04.2020 (11:40)
Соединение дальней авиации в Саратовской области приступило к переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации
В соединении дальней авиации Воздушно-космических сил в Саратовской области проводится комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.
Сезонное техническое обслуживание пройдет военная и специальная техника, находящаяся на вооружении авиационного соединения, начиная от легковых автомобилей и заканчивая стратегическими ракетоносцами Ту-160 и Ту-95МС.
Проведение данного обслуживания повышает работоспособность узлов, агрегатов и систем военной техники.
Для качественного перевода техники и оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин в подразделениях созданы ремонтные бригады для выполнения специальных работ.
Перед началом нового учебного периода будет проведен контрольный смотр выполненных работ на каждом образце техники.