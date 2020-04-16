16.04.2020 (14:06)

Морская авиация ЧФ и подлодка «Колпино» провели совместные учения

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М Морской авиации и ПВО и подводной лодки «Колпино» из состава соединения подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) провели совместное учение по нанесению ракетного и бомбового ударов по отряду кораблей условного противника в Чёрном море.

В ходе учения расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Форпост» и «Орлан» провели разведку и обнаружили в море отряд кораблей условного противника, который имитировали фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево».

Данные полученные от БЛА были переданы экипажу подводной лодки «Колпино», который во время сеанса связи получил сигнал на применение ракетного комплекса по морским целям. Подводники нанесли по «противнику» условный ракетный удар высокоточным оружием из подводного положения путём проведения электронных пусков.

В свою очередь экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М, получив целеуказания от БЛА, выполнили боевое упражнение по нанесению бомбового удара по морским целям с выполнением условного бомбометания.

Также в ходе учения лётчики отработали действия по уходу от корабельных средств противовоздушной обороны, а подводники – уклонение от возможного применения противолодочного оружия условным противником.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

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