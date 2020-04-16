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16.04.2020 (14:04)

Военнослужащие соединений морской пехоты и береговой обороны Черноморского флота выполнили более 400 прыжков с парашютом

Военнослужащие соединений морской пехоты и береговой обороны Черноморского флота выполнили прыжки с парашютом в ходе проведения сбора по воздушно-десантной подготовке (ВДП).

В сборе приняли участие военнослужащие десантно-штурмовых подразделений, которые выполнили десантирование с парашютом из вертолёта Ми-8 на специально подготовленную площадку в районе Севастополя.

Личный состав в ходе занятий был экипирован в полное боевое снаряжение и кроме стандартных прыжков с высоты от 600 до 1500 метров выполнял высадку из низколетящего вертолёта с высоты в 2-3 метра «по-штурмовому».

Также в ходе занятий по ВДП подразделения отработали приёмы и навыки ведения стрельбы из стрелкового оружия по наземным целям с воздуха.

Занятия по ВДП с десантно-штурмовыми подразделениями проводятся регулярно в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности флота.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Черноморский флот , Морская пехота
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