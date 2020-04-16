16.04.2020 (13:35)

Расчеты РХБ защиты ЮВО в Астрахани за ночь продезинфицировали около 190 тыс. кв. м территории



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты РХБ защиты ЮВО в Астрахани за ночь продезинфицировали около 190 тыс. кв. м территории

Подразделения отдельного соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) наращивают темпы и объёмы выполнения работ по дезинфекции социальных и промышленных объектов в Астрахани.

В настоящий момент обработка объектов города в основном ведется в ночное время, слаженные действия расчётов РХБ защиты ЮВО позволили значительно увеличить темпы и объёмы работ.

С вечера военные специалисты провели дезинфекцию порядка 96 тыс. кв. м дорог, зданий, сооружений и объектов на территории ГБУЗ «Александро-Мариинской областной клинической больницы».

Также подразделения РХБ защиты обработали дезраствором ДТС-ГК более 34 тыс. кв. м гипермаркета «Лента», порядка 27 тыс. кв. м помещений ТРК «Ярмарка», около 4 тыс. кв. м городского рынка «Маяк».

Десять специальных машин АРС-14КМ, доставленных личным составом подразделения РХБ защиты из Волгоградской области, за текущую ночь провели дезинфекцию городских улиц, фасадов зданий и прилегающих к ним территорий общей площадью порядка 190 тыс. кв. м.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице