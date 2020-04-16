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16.04.2020 (11:09)

В Бурятии состоялась совместная тренировка с подразделениями антитеррора и РХБ защиты ВВО

В Республике Бурятия проведена совместная тренировка с подразделениями антитеррора и радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО) по отражению нападения условных террористов на объект воинской части с применением отравляющих веществ.

При получении сигнала об атаке на объект военнослужащие отработали задачи по отражению нападения условного незаконного вооруженного формирования, применившего отравляющие вещества.

Военнослужащие подразделения антитеррора в средствах индивидуальной защиты блокировали условных террористов. С помощью модернизированного комплекта приспособлений отбора проб (КПО-1М) были взяты пробы воды, воздуха и почвы для исследований.

Исследование образцов осуществлялось с помощью подвижной лаборатории (ЛСБА-1), способной выполнять эпидемиологическое обследование очагов инфекционных заболеваний и проведение оздоровительных мероприятий в полевых условиях.

После того, как был определен состав отравляющих веществ, подразделение ликвидации приступило к обеззараживанию местности.

В тренировке было задействовано около 30 единиц специальной техники, в том числе мобильная лаборатория.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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