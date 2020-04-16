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16.04.2020 (13:28)

Замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проверил боевую подготовку Центра боевого применения и переучивания летного состава в Торжке

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа (ЗВО) проверили ход боевой подготовки, а также укомплектованность и состояние авиационных тренажеров в Центре боевого применения и переучивания летного состава в Торжке (Тверская область).

В ходе инспекции замглавы военного ведомства ознакомился с возможностями комплексных вертолетных тренажеров, а также осмотрел помещение высотного снаряжения и класс предполетных указаний.

Кроме того, Юнус-Бек Евкуров проверил стоянку вертолетов и проведение с техникой регламентных работ в эксплуатационной части.

«Особое внимание необходимо уделять отработке летчиками нештатных ситуаций с учетом сирийского опыта, а также обновлению тренажеров для их максимального соответствия современной авиационной технике, поступающей в войска», — отметил заместитель Министра обороны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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