16.04.2020 (12:27)

Военные инженеры ЗВО окажут помощь населению в борьбе с весенними паводками в Ленинградской области

В целях своевременного предупреждения неблагоприятных последствий ежегодного разлива водоемов в ходе весенних паводков, в инженерно-саперном полку общевойсковой армии, дислоцированной в Ленинградской области, создано более 10 мобильных групп из числа специалистов понтонных подразделений соединения.

Созданные подразделения уже приступили к проведению практических занятий, в ходе которых под руководством опытных инструкторов инженерам предстоит совершенствовать навыки в установке понтонных переправ через водоемы и проведении эвакуации населения с труднодоступных участков затопленной местности.

Кроме того, на базе учебно-тренировочного комплекса, военнослужащие освоят порядок использования аквалангов и гидрокостюмов, проведут тренировку в применении специального оборудования для резки металлических и бетонных конструкций под водой, ориентировании в слабоосвещенном пространстве.

Помимо понтонных мостов, на вооружении созданных групп состоит буксирно-моторный катер БМК-460, оснащенный мощной механической установкой, радиостанцией и приборами ночного видения, обеспечивающими возможность движения катера в любое время суток.

Подразделения инженерно-саперного полка общевойсковой армии ЗВО ежегодно привлекаются к ликвидации последствий весенних паводков и разлива водоемов на территории Ленинградской области.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице