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16.04.2020 (11:52)

Ансамбль песни и пляски ЗВО презентовал клип «Сидим дома», призывающий россиян к самоизоляции

Дислоцированный в Санкт-Петербурге Ансамбль песни и пляски Западного военного округа презентовал клип «Сидим дома», призывающий россиян остаться дома для предупреждения распространения вирусных инфекций.

«Благодарим мужественных врачей и военнослужащих, выполняющих воинский долг на территории России и за ее пределами», - написали артисты.

В клипе исполнители танцуют, шьют медицинские маски и проводят уборку дома.

Ранее ансамбль песни и пляски ЗВО исполнил песню под названием «Незараженный», посвященную борьбе с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге.

Ансамбль песни и пляски ЗВО, созданный в 1929 г., является одним из старейших творческих коллективов российской армии. В становлении ансамбля принимали участие композиторы М.Блантер, В.Соловьев-Седой, Г.Свиридов. В годы Великой Отечественной войны коллектив ансамбля дал свыше 2 тыс. концертов для защитников блокадного Ленинграда, из них более 1000 – на передовой. Артисты ансамбля прошли горячие точки Афганистана и Северного Кавказа, Сирийской Арабской Республики, выступали перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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