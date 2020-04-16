16.04.2020 (12:11)
Подготовку мотострелков ЮВО в Северной Осетии оценили с помощью системы видеоконтроля
Впервые контрольная проверка за зимний период обучения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии была организована в режиме онлайн по видеотрансляции в ночное время суток.
Подразделения мотострелкового соединения были проверены в пункте постоянной дислокации по удаленной системе. Занятия на военных полигонах Тарское и Шалхи транслировались на пункт управления объединения с помощью видеокамер объективного контроля и беспилотной авиации.
Военнослужащие ЮВО сдали зачеты по стрельбе из стрелкового оружия, вооружения и военной техники, нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке, а офицеры управления подразделений продемонстрировали навыки управления приданными и штатными подразделениями при выполнении учебно-боевых задач.