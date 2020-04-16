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16.04.2020 (12:04)

Разведчики ЮВО проведут десантирование по новой методике

Разведчики из соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) приступили к занятиям по воздушно-десантной подготовке с совершением прыжков из вертолёта армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии.

По новой методике разведывательной группе необходимо определить по карте координаты площадки приземления, совершить прыжки с парашютом на незнакомую местность, отыскать груз массой до 50 кг и совершить выход на пункт сбора с грузом.

Прыжки с парашютом разведчики будут совершать в течение трех недель с модернизированного вертолета Ми-8МТШ на десантных парашютах Д-10 с высот от 600 до 2000 м со штатным вооружением и снаряжением, с задержкой раскрытия купола в 20 сек, ведением в воздухе прицельного огня по условному противнику и приземлением на ограниченную площадку.

С начала 2020 года в центре подготовки разведывательных подразделений прошли обучение более 1 тыс. разведчиков ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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