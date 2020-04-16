16.04.2020 (11:54)

Подразделения РХБ защиты ЮВО в ходе учения замаскировали военный аэродром в Армении

Военнослужащие подразделения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, выполнили аэрозольную маскировку военного аэродрома Эребуни в рамках тактико-специального учения.

Специалисты РХБ защиты поставили дымовые и аэрозольные завесы на высоту до 15 м, скрыв военные объекты, взлетно-посадочные полосы, средства оперативно-тактической и армейской авиации от средств поражения условного противника площадью более 5 га в диапазонах визуального, инфракрасного и радиолокационного видения.

Также подразделения РХБЗ ЮВО выполнили разведку и поиск зараженной местности, дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава и техники.

В тактико-специальном учении было задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные комплексы ЮВО.

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