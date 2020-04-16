16.04.2020 (11:41)
На российской военной базе ЮВО в Абхазии завершен отопительный сезон
На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Абхазии, завершен отопительный сезон.
Специалистами проведена оценка технического состояния фондов после зимнего периода эксплуатации, проверена готовность зданий и коммунальных сооружений к лету.
По результатам осмотров были разработаны планы текущего ремонта, определен перечень объектов для проведения капитального ремонта, утверждены планы мероприятий по подготовке объектов к работе в зимний период 2020-2021 годов.
В ближайшее время комиссией ЮВО будут проведены осмотры коммунальных объектов и подведены итоги отопительного периода.
Также жилищно-коммунальными службами будут организованы мероприятия по уборке и озеленению придомовых территорий, благоустройству детских площадок жилищного фонда Минобороны России.