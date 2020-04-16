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16.04.2020 (11:41)

На российской военной базе ЮВО в Абхазии завершен отопительный сезон

На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Абхазии, завершен отопительный сезон.

Специалистами проведена оценка технического состояния фондов после зимнего периода эксплуатации, проверена готовность зданий и коммунальных сооружений к лету.

По результатам осмотров были разработаны планы текущего ремонта, определен перечень объектов для проведения капитального ремонта, утверждены планы мероприятий по подготовке объектов к работе в зимний период 2020-2021 годов.

В ближайшее время комиссией ЮВО будут проведены осмотры коммунальных объектов и подведены итоги отопительного периода.

Также жилищно-коммунальными службами будут организованы мероприятия по уборке и озеленению придомовых территорий, благоустройству детских площадок жилищного фонда Минобороны России.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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