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16.04.2020 (12:38)

На контрольно-пропускных и транспортных пунктах воинских частей ЮВО развернули посты санитарной обработки

При въезде на территорию соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) весь служебный автотранспорт и личные автомобили военнослужащих проходят санитарную обработку с применением генераторов горячего тумана.

Для дезинфекции применяются комплекты специальной обработки ДК-4 на базе БТР-80 (РХМ-4) и авторазливочные станции АРС-14. Ежедневно на каждом посту специальной обработки расходуется до 3 тонн дегазирующего вещества.

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты ЮВО ежедневно проводят дезинфекцию транспорта, прилегающей территории и объектов социальной инфраструктуры. Также на пунктах санитарного контроля с помощью инфракрасных термометров специалисты медицинской службы проводят замер температуры у всех сотрудников.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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