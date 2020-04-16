16.04.2020 (12:38)

На контрольно-пропускных и транспортных пунктах воинских частей ЮВО развернули посты санитарной обработки

При въезде на территорию соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) весь служебный автотранспорт и личные автомобили военнослужащих проходят санитарную обработку с применением генераторов горячего тумана.

Для дезинфекции применяются комплекты специальной обработки ДК-4 на базе БТР-80 (РХМ-4) и авторазливочные станции АРС-14. Ежедневно на каждом посту специальной обработки расходуется до 3 тонн дегазирующего вещества.

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты ЮВО ежедневно проводят дезинфекцию транспорта, прилегающей территории и объектов социальной инфраструктуры. Также на пунктах санитарного контроля с помощью инфракрасных термометров специалисты медицинской службы проводят замер температуры у всех сотрудников.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице