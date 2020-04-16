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16.04.2020 (11:03)

На Каспийской флотилии подвели итоги контрольной проверки за зимний период обучения

В соединениях и воинских частях Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа завершилась контрольная проверка за зимний период обучения. В рамках проверки впервые было проведено командно-штабное учение с отдельным полком морской пехоты во взаимодействии с отдельным береговым ракетным дивизионом «Бал».

Комплексной комиссией управления флотилии дана оценка уровню боевой выучки военнослужащих по всем предметам боевой подготовки, а также организации материально-технического обеспечения, состоянию вооружения, кораблей и военной техники.

Командиры воинских частей доложили командованию объединением о выполнении планов боевой подготовки за зимний период обучения и готовности к решению новых задач.

Кроме береговых частей проверялись и корабельные силы КФл. В частности, экипажи ракетных кораблей «Татарстан» и «Дагестан», успешно сдали зачёты на допуск личного состава к ракетно-артиллерийской боевой части и возможности выполнения комплекса ракетных и артиллерийских стрельб в летнем периоде обучения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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