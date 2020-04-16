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16.04.2020 (10:46)

Данные более 35 тыс. жителей Адыгеи войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти»

В рамках уникального проекта Минобороны России «Дорога памяти» сотрудниками военного комиссариата и военнослужащими Южного военного округа (ЮВО) в Адыгее оцифрованы документы более 35 тыс. участников Великой Отечественной войны для размещения в мультимедийной галерее «Дорога памяти».

Фотографии с фронта, письма, биографические данные участников Великой Отечественной войны и перечни их наград – все эти документы находятся среди уже оцифрованных в республиканском военкомате.

Собранные материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти», расположенную на территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате – 75-летию Великой Победы.

Из Республики Адыгея в 1941-1945 гг. на фронт было призвано 34624 человека. Всего в субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России собрано данных на 1 662 315 человек, а призвано на фронт в годы войны из этих регионов 1 461 026 человек.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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