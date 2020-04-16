16.04.2020 (10:24)
Более 50 единиц военной техники Каспийской флотилии подготовлено для участия в военном параде Победы
В двух гарнизонах Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) прошли тренировки механизированных колонн, участвующих в военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Механики-водители и старшие машин отработали построение и прохождение техники в парадном строю, определили места и интервалы при построении, дистанцию между машинами при движении.
В парадном строю Астраханского и Махачкалинского гарнизонов в составе механизированных колонн пройдут: БТР-82А, Урал-4320 «Бронекапсула», ГАЗ-2330 «Тигр», реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», Урал-63095 «Тайфун», ПУ С-300, ракетный комплекс «Бал» и другие образцы военной техники.
Всего в Дагестане и Астрахани в военных парадах будет задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники ЮВО.