16.04.2020 (09:28)

Морские пехотинцы Северного флота провели тактические учения в Кольском Заполярье

На полигоне Печенгского района Мурманской области прошли батальонные тактические учения морских пехотинцев Северного флота под общим руководством командира соединения морской пехоты полковника Кирилла Никулина.

В учениях было задействано несколько подразделений бригады общей численностью более 500 человек и более 120 единиц боевой и специальной техники, в том числе БТР-82А, самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» и вездеходы ТТМ-4902ПС-10.

Мероприятия прошли в рамках проверки боевой подготовки личного состава сухопутных и береговых войск Северного флота в зимнем периоде обучения.

В ходе учения морские пехотинцы отработали временные нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности и совершили марш на технике в назначенные районы развёртывания сил. Попутно они отработали действия по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодоление заражённых участков местности.

На полигоне военнослужащие провели стрельбы из боевых машин, артиллерийских орудий, миномётов, гранатомётов и стрелкового оружия по целям, имитирующих бронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу противника на расстоянии от 100 до 5000 метров. Морские пехотинцы отработали нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке. Также оценивались действия командиров подразделений тактически грамотно вести бой.

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