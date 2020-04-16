16.04.2020 (09:11)

Лётчики Северного флот приступили к тренировкам демонстрационного пролёта, посвящённого 75-летию Великой Победы

Лётный состав авиационных полков объединения ВВС и ПВО Северного флота приступил к тренировкам демонстрационного пролёта авиатехники, посвящённого 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как и в прошлом году, полётный маршрут самолётов и вертолётов проходит над городом-героем Мурманском в районе памятника Защитникам Советского Заполярья.

В тренировках участвуют 16 летательных аппаратов: вертолёты Ка-27, Ми-8, самолёты Ан-26, Ан-12, Ил-38, Ил-20, Су-24М, Су-25УТГ, Су-33, МиГ-29К и МиГ-31БМ. В дальнейшем к ним присоединится экипаж дальнего противолодочного самолёта Ту-142М.

Тренировки пролёта авиатехники будут проводиться в зависимости от метеорологических условий до конца текущего месяца.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице