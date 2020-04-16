16.04.2020 (09:10)

Коллектив Белогорского ГДО поддержал военных строителей, круглосуточно возводящих медицинские центры Минобороны

Творческий коллектив Дома офицеров Белогорского гарнизона Восточного военного округа записал видеоролик с исполнением песен в поддержку военных строителей круглосуточно возводящих медицинские центры Минобороны. Запись и монтаж видеоролика осуществлялись в домашних условиях с соблюдением мер самоизоляции.

Юрий Логвиненко исполнил авторскую песню Татьяны Ворониной «Домой» под музыкальную композицию Владимира Барабаша - сотрудника гарнизонного военного оркестра. Кроме того, творческий коллектив записал обращение со словами благодарности, пожелав быстрее одержать победу над вирусом в преддверии празднования Великой Победы. Видеоролик отправлен для показа в места производства работ и размещен на сайте организации.

Дом офицеров Белогорского гарнизона одно из старейших учреждение культуры Дальнего Востока. Коллектив учреждения неоднократно признавался лучшим в округе по организации культурно-художественной работы.

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