16.04.2020 (08:36)
Расчеты РСЗО «Град» и «Торнадо» уничтожили важные объекты условного противника в ходе учебных стрельб в Бурятии
Артиллеристы Восточного военного округа (ВВО) выполнили в Республике Бурятия огневые задачи дивизионами ствольной, реактивной и противотанковой артиллерии, в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
В ходе проверки подразделения совершили марши, провели боевое слаживание, выполнили стрельбу прямой наводкой и с закрытых огневых позиций различными боеприпасами, используя реактивные системы залпового огня «Град», «Торнадо», гаубицы «Мста-С» и 120-мм минометы «Сани».
Для обнаружения наиболее важных целей использовались разведывательные БЛА «Орлан-10», а для корректировки артиллерийского огня – комплекс разведки управления и связи «Стрелец» и подвижные разведывательные пункты «Аргус».
В мероприятиях задействовано более 350 единиц вооружения и военной техники.