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16.04.2020 (08:23)

Бомбометание из горизонтального полёта совершили лётчики ВВО в ходе учебно-тренировочных полётов в Хабаровском крае

В авиационном соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае, в ходе сдачи контрольной проверки за зимний период обучения, проведено точечное применение авиабомб из горизонтального полёта Су-34.

В ходе совершения полётов экипажи истребителей-бомбардировщиков выполнили бомбометание по целям, имитирующим склады тылового обеспечения, склады с оружием и боеприпасами, горюче-смазочными материалами условного противника.

Экипажи Су-34 отработали методику захода на цели с различных высот,  в том числе и с учётом ландшафта местности, при этом отрабатывалось бомбометание различными типами авиабомб, с применением элементов маневрирования.

Помимо этого, лётчики ушли от ответных атак истребительной авиации «противника» с активным применением средств радиоэлектронного подавления.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Самолеты , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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