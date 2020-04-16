16.04.2020 (08:20)

Разведчики ВВО захватили секретные документы в тылу условного противника на учении в Приморье

Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Приморском крае, отработали задачи по ведению разведывательно-диверсионных действий в тылу условного противника.

Разведгруппа организовала засаду, используя комплекс ближнего действия воздушной разведки и наблюдения с беспилотным летательным аппаратом «Элерон». При приближении к пункту связи условного противника разведчики ликвидировали охрану, а затем захватили шифры и коды для составления радиограмм.

Кроме того, военнослужащие совершенствовали навыки действия на приборах разведки, таких как СБР-5, «Фара», ПСНР-8.

В тактико-специальном учении разведывательных подразделений было задействовано около 30 единиц техники.

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