16.04.2020 (08:13)

Разведчики Амурского объединения ВВО решили исход тактического учения, наведя удары артиллерии при помощи КРУС «Стрелец»

Разведчики мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, навели артиллерию на скопление техники и командный пункт условного противника с помощью недавно поступивших современных разведывательных комплексов «Стрелец».

В ходе двустороннего тактического учения на одном из полигонов Приамурья разведывательные группы в течение нескольких дней совершали разведрейды и действовали в авангарде тактической группы. В ходе умелых действий разведчики выявили командный пункт и скопление техники условного противника, определили координаты целей и передали их точное месторасположение для дальнейшего уничтожения артиллерийским расчетам. Точные координаты целей удалось разведать и передать в режиме реального времени благодаря применению недавно поступивших комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». Уничтожение выявленной техники решило исход учения.

В учении было задействовано более 150 единиц вооружения и боевой техники, среди которой современные танки Т-80БВ, БМП-2, артиллерийские установки 2С3 Акация и другие образцы техники.

Напомним, КРУС «Стрелец» последней модификации поступил на вооружение амурских разведчиков в конце минувшего года. Комплекс оснащен системой ГЛОНАСС и обеспечивает боевое управление, идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание и подготовку данных для эффективного применения вооружения. Аппаратура оснащена системой опознавания «свой-чужой», может сопрягаться со всеми отечественными средствами разведки, связи, приборами прицеливания, а также беспилотными летательными аппаратами.

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