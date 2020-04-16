16.04.2020 (04:39)

Летчики ТОФ и ВВО отрабатывают навыки полета в парадном строе в небе над Владивостоком

Летчики морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в рамках подготовки к воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне выолняют тренировочные полёты над Владивостоком. Всего для участия воздушной части парада в столице Приморья планируется задействовать 22 летательных аппарата.

14 самолётов и вертолётов будут представлять морскую авиацию Тихоокеанского флота, а остальные – армию ВВС и ПВО Восточного военного округа. В пролётах будут задействованы дальние противолодочные самолёты Ту-142, противолодочные самолёты Ил-38, самолёт Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35, а также палубные вертолёты Ка-27 и Ми-8, ударные вертолёты Ка-52.

В ходе тренировок авиация работает с трех аэродромов, расположенных в Приморском крае. Уже завершен этап тренировочных полётов в районе мест дислокации, теперь тренировки в составе тактических групп проводятся непосредственно над Владивостоком и акваторией Амурского залива. В ходе первой тренировки прохождение строем отработали группы самолётов Су-35С и МиГ-31, а также вертолёты Ми-8 и Ка-52.

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