16.04.2020 (03:04)

Противолодочное учение с тактическими группами кораблей и морской авиацией ТОФ прошло в Тихом океане

В акватории Тихого океана, у побережья Камчатки, корабельные поисково-ударные группы (КПУГ) Тихоокеанского флота (ТОФ) провели совместное с морской авиацией зачетное учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. В ходе него семь больших и малых противолодочных кораблей в составе трёх тактических групп при поддержке противолодочной авиации флота осуществили поиск подводной лодки условного противника, в роли которой выступила одна из атомных подводных лодок флота.

Для обеспечения действий КПУГ из Приморья в район учения выполнили перелёт три дальних противолодочных самолёта Ту-142, ещё два противолодочных самолёта Ил-38 взлетели с аэродрома Елизово. Также с больших противолодочных кораблей «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» действовали палубные противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ. Полёты вертолёта также выполнялись со спасательного судна «Алагез».

После обнаружения субмарины с воздуха и подтверждения её координат корабельными гидроакустическими средствами корабли КПУГ условно атаковали подлодку торпедами и противолодочными глубинными бомбами.

После завершения выполнения задач самолёты морской авиации ТОФ вернулись на аэродромы базирования.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице