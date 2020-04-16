16.04.2020 (06:02)

Бригада управления танковой армии ЗВО приступила к сезонному обслуживанию военной техники

В Подмосковье отдельная бригада управления гвардейской танковой армии Западного военного округа приступила к сезонному обслуживанию техники в рамках перевода вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

В парке боевых машин организовано порядка 20 специализированных постов технического обслуживания. Военнослужащим предстоит обслужить аккумуляторы, заменить фильтры и технические жидкости военной техники. Всего личному составу соединения предстоит обслужить порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Все работы выполняются небольшими группами по 5-7 военнослужащих для снижения частоты контакта с военнослужащими других подразделений бригады. Все военнослужащие обеспечены респираторами Р-2 и проходят полную дезинфекцию по завершении работы с техникой.

По завершении регламентных работ специальная комиссия из офицеров материально-технического обеспечения гвардейской танковой армии ЗВО проведет проверку военной техники бригады на готовность к эксплуатации в летнем периоде обучения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице