16.04.2020 (05:03)

Российские военные врачи приступили к лечению больных в открывшемся терапевтическом отделении полевого госпиталя Бергамо



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские военные врачи приступили к лечению больных в открывшемся терапевтическом отделении полевого госпиталя Бергамо

Российские военные врачи приступили к лечению больных в открывшемся терапевтическом отделении полевого госпиталя Бергамо. Отделение было открыто для больных, которые поступают в госпиталь в легкой и средней формой заболевания коронавирусной инфекцией, или тех, кто уже пошёл на поправку и не нуждается в интенсивной терапии.

Это позволяет разгрузить палаты в отделении интенсивной терапии для больных, которые имеют тяжелую форму заболевания.

«Я должен сказать, что деятельность ваших специалистов высококлассная. Несколько дней назад мы активизировали деятельность терапевтов, начали работу они очень хорошо, и мы надеемся, что они смогут помогать пациентам с более низкой степенью тяжести заболевания, чем у тех, кто лежит в палатах интенсивной терапии, которые находятся под наблюдением у ваших специалистов», – сообщил начальник полевого госпиталя Бергамо Оливьеро Валотти.

«Наш госпиталь был открыт для борьбы с COVID-19, здесь оказывается помощь людям, которые были инфицированы в одно и то же время. Сейчас мы заняты тем, чтобы превратить этот госпиталь в центр приема больных коронавирусной инфекцией, так как мы ищем пути избежать отправки заболевших данной болезнью в госпитали, где находятся пациенты с другими заболеваниями. Повысилось число доступных кроватей, в связи с чем появилась возможность принять пациентов с более низкой степенью тяжесть заболевания, таких как средняя и низкая», – отметил Оливьеро Валотти.

В настоящее время в отделении находится 12 пациентов, которым бригадой российских врачей-терапевтов оказывается необходимая помощь. Всего в госпитале проходят лечение 35 заболевших коронавирусной инфекцией. 12 пациентов, которые проходили лечение у российских и итальянских специалистов уже выздоровели и выписаны из госпиталя.

В состав интернациональных бригад входят врачи анестезиологи, терапевты, эпидемиологи а также медицинские сестры. Кроме медицинских специалистов в каждой бригаде дежурят российские военные переводчики, которые помогают в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.

«Я волонтёр в этом полевом госпитале, я прибыл из Эмилии-Романьи, и здесь я отвечаю в основном за работу медицинского оборудования. Мы определенно хотим поблагодарить всю команду российских врачей, которая прибыла сюда, а также сказать отдельное спасибо за всю аппаратуру, которую вы привезли для помощи нам, – сообщил доктор Лука Карневали, один из сотрудников врачебно-сестринской бригады Италии. – Для сотрудничества с итальянскими врачами мы можем обратиться к российским переводчикам. Они прекрасно подготовлены, и если нам нужно узнать информацию о больном, о показаниях какого-либо прибора, если возникнет какая-либо проблема, мы всегда можем просить помощи переводчиков».

Для работы в полевом госпитале с российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени. Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врачей и медицинских сестёр. Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в три смены. Все отделения полевого госпиталя укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. Госпиталь рассчитан на 142 койки.

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