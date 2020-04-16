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16.04.2020 (07:00)

Российские специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в двух крупных пансионатах Бергамо

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в двух крупных пансионатах Бергамо (область Ломбардия, Итальянская Республика).

В состав команд, которые проводят дезинфекцию и санитарную обработку пансионатов, входят российские переводчики, которые обеспечивают коммуникацию российских военнослужащих с итальянскими военными, администрациями населенных пунктов и лечебных учреждений. Военные переводчики также обеспечивают все совещания и планирующие мероприятия с итальянской стороной.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 62 населенных пунктах области Ломбардия. Обработано 66 зданий и сооружений, более 430 тыс. кв. метров внутренних помещений и более 51 тыс. кв. метров дорог с твёрдым покрытием.

Кроме того, переводчики Минобороны России круглосуточно дежурят с медицинским персоналом врачебно-сестринских бригад, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в лечебных учреждениях Италии. В составе группы российских специалистов МО РФ в Италии трудятся 13 военных переводчиков, которые в круглосуточном режиме обеспечивают коммуникацию между российскими врачами, пациентами и итальянскими медиками.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска РХБ защиты , Международная деятельность , Медицина , COVID-19
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