16.04.2020 (06:00)

Российские военные медики провели консультации для специалистов военной академии министерства обороны Сербии

Российские военные медики проконсультировали руководство и специалистов военной академии Министерства обороны Республики Сербия, где развертывается центр приема пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Эпидемиологи дали рекомендации по организации приема и сортировки поступающих больных, соблюдению противоэпидемического режима и организации питания.

Подобные COVID-центры также развертываются на базе социальных объектов в разных городах страны. Так, российские специалисты проверили готовность к приему пациентов в спортивном зале учебного заведения города Ниш, в котором установлены больничные койки, завезено медицинское оборудование и лекарственные средства, медперсонал прошел противоэпидемическую подготовку.

Российские специалисты РХБ защиты продолжили дезинфекцию объектов в медицинских учреждениях. За сутки обработали 12 объектов, в том числе военно-медицинский центр «Карабурма», Республиканский институт им. д-ра М.Й. Батута в Белграде, военный госпиталь и клинический центр в городе Нови-Сад.

Российские специалисты также провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки в медучреждениях городов Панчево и Суботица. Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении пациентов с COVID-19 в больнице города Лесковац и клиническом центре Ниша. Всего принято 28 больных.

Российским сводным отрядом, действующим в Сербии, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 35 объектах в восьми городах республики (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад), в т.ч. обработано: около 90 зданий и сооружений, общей площадью более 530 тыс. кв. метров, участков дорог с твердым покрытием – 21, общей площадью около 150 тыс. кв. метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 294 пациентов, инфицированных COVID-19.

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