16.04.2020 (07:12)

Мотострелки ЗВО уничтожили высокомобильные группы условного противника на учении в Нижегородской области

Военнослужащие Симферопольского гвардейского мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа в рамках полкового тактического учения уничтожили высокомобильные группы условного противника на подступах к условному населенному пункту на полигоне Мулино в Нижегородской области.

В ходе отступления «противник» попытался захватить мирных жителей в населенном пункте, используя для перемещения колесные автомобили. Мотострелки сосредоточенным огнем отрезали наступление «неприятеля» на населенный пункт и уничтожили диверсионно-разведывательные группы.

Проведя молниеносный налет во фланг наступающим группам «противника», мотострелки огнем из штатного вооружения уничтожили его живую силу и колесную технику из 30-мм пушек боевых машин пехоты и 125-мм орудий танков Т-72БА состоящие на вооружении полка.

Всего к учению на базе учебного центра боевой подготовки Западного военного округа привлечено свыше 500 единиц военной и специальной техники.

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