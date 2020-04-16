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16.04.2020 (06:30)

Военные инженеры ЗВО окажут помощь населению Ленинградской области в борьбе с весенними паводками

В целях своевременного предупреждения неблагоприятных последствий ежегодного разлива водоемов в ходе весенних паводков в инженерно-саперном полку общевойсковой армии, дислоцированной  в Ленинградской области, создано более десяти мобильных групп  из числа специалистов понтонных подразделений соединения.

Созданные подразделения уже приступили к практическим занятиям, в ходе которых под руководством опытных инструкторов инженерам предстоит совершенствовать навыки в установке понтонных переправ через водоемы и проведении эвакуации населения с труднодоступных  участков затопленной местности. 

Кроме того, на базе учебно-тренировочного комплекса, военнослужащие освоят порядок использования аквалангов и гидрокостюмов, проведут тренировку в применении специального оборудования для резки металлических и бетонных конструкций под водой, ориентировании в слабоосвещенном пространстве.

Помимо понтонных мостов, на вооружении созданных групп состоит буксирно-моторный катер БМК-460, оснащенный мощной механической установкой, радиостанцией и приборами ночного видения, обеспечивающими возможность движения катера в любое время суток.

Подразделения инженерно-саперного полка общевойсковой армии ЗВО ежегодно привлекаются к ликвидации последствий весенних паводков и разлива водоемов на территории Ленинградской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска , Паводки
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