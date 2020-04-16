16.04.2020 (06:30)
Военные инженеры ЗВО окажут помощь населению Ленинградской области в борьбе с весенними паводками
В целях своевременного предупреждения неблагоприятных последствий ежегодного разлива водоемов в ходе весенних паводков в инженерно-саперном полку общевойсковой армии, дислоцированной в Ленинградской области, создано более десяти мобильных групп из числа специалистов понтонных подразделений соединения.
Созданные подразделения уже приступили к практическим занятиям, в ходе которых под руководством опытных инструкторов инженерам предстоит совершенствовать навыки в установке понтонных переправ через водоемы и проведении эвакуации населения с труднодоступных участков затопленной местности.
Кроме того, на базе учебно-тренировочного комплекса, военнослужащие освоят порядок использования аквалангов и гидрокостюмов, проведут тренировку в применении специального оборудования для резки металлических и бетонных конструкций под водой, ориентировании в слабоосвещенном пространстве.
Помимо понтонных мостов, на вооружении созданных групп состоит буксирно-моторный катер БМК-460, оснащенный мощной механической установкой, радиостанцией и приборами ночного видения, обеспечивающими возможность движения катера в любое время суток.
Подразделения инженерно-саперного полка общевойсковой армии ЗВО ежегодно привлекаются к ликвидации последствий весенних паводков и разлива водоемов на территории Ленинградской области.