15.04.2020 (20:52)

Методисты ЦДРА провели вебинар о песнях Великой Победы

Сотрудники методического отдела Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе провели вебинар «Песни Великой Победы» к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Перед началом вебинара выступил начальник методического отдела ЦДРА, заслуженный работник культуры Российской Федерации Дмитрий Хробостов, который отметил, что в условиях работы в онлайн-режиме сотрудниками отдела подготовлены три вебинара и дайджест онлайн-работ, посвященных 75-летию Великой Победы. Кроме того, сотрудники отдела на постоянной основе проводят онлайн-консультации по вопросам культурно-досуговой работы. Внимание специалистов военных учреждений культуры также привлекут выставки методических пособий: одна из них посвящена юбилею Победы, на другой представлены все методические пособия, разработанные сотрудниками отдела в 2019 2020 годах.

В ходе вебинара методист методического отдела Мария Капанина рассказала об истории создания, авторах и первых исполнителях песен, написанных в период Великой Отечественной войны, получивших широкое распространение и признание в мирные дни. Среди них: «Землянка», «Смуглянка», «Случайный вальс», «Темная ночь», «Эх, дороги», «Шумел сурово Брянский лес» и другие произведения.

Песни, созданные в годы войны, объединены чувством патриотизма, гордости за свою страну, проникнуты высокой нравственностью и человечностью. Эта преемственность – залог того, что советские композиторы и поэты всегда были, есть и будут вместе с народом – и в часы побед, и в дни любых испытаний. В этой неразрывной связи – сила и жизненность нашей литературы и искусства. Именно это предопределяет создание песен, которые не подвержены веяниям моды, – песен, которые навсегда становятся неотъемлемой частью жизни и новых поколений людей. И такие песни оживут в словах и звуках.

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков писал: «Иной раз задумываешься: за что их так любят и помнят в народе, сохраняют в памяти долгие годы, берегут, как святыню? Наверное, за простоту и душевность, мелодичность и запоминаемость, демократичность поэтического и музыкального языка. Но главное достоинство – удивительный оптимизм, неиссякаемая вера в дружбу, в любовь, во все лучшее, что есть в человеке, в те идеалы, за которые люди боролись, шли на подвиг и на смерть.

«Это бессмертные песни» … А почему? Потому, что в них отразилась большая душа народа!».

В вебинаре в прямом эфире приняли участие 57 человек. Среди участников – представители Дома офицеров Уссурийского гарнизона, Дома офицеров Новосибирского гарнизона, Дома офицеров гарнизона пос. Г.К. Жукова, 111-го Дома офицеров г. Миллерово, Дома офицеров Кяхтинского гарнизона, Дома офицеров Армавирского гарнизона, Дома офицеров Угловского гарнизона, военных учреждений культуры Московского территориального гарнизона и Санаторно-курортного конкурса «Подмосковье». Многие из них положительно оценили проведенное мероприятие.

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