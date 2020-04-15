15.04.2020 (20:38)

Для качественной боевой подготовки военнослужащих общевойсковой армии ЗВО постоянно модернизируется материальная база объединения

Командующий общевойсковой армией Западного военного округа (ЗВО) генерал-майор Владислав Ершов (Ленинградская обл.) рассказал о совершенствовании учебно-материальной базы в соединениях и воинских частях для качественного проведения занятий по боевой подготовке.

«Учебно-материальная база объединения постоянно совершенствуется, что в свою очередь влечёт за собой положительные изменения в организации и проведении самого процесса боевой подготовки. Например, в нынешнем учебном году военнослужащие в ходе выполнения упражнений стрельб из стрелкового оружия отрабатывали нормативы по военно-медицинской подготовке на учебном месте, оборудованном как поле боя с сымитированными на нём погибшими и ранеными, звуковыми эффектами выстрелов и разрывов артиллерийских снарядов, что позволило личному составу ощутить условия реального боя», — сообщил генерал-майор Владислав Ершов.

Командующий общевойсковой армией также отметил, что отдельным вопросом стоит и морально-психологическая подготовка участников Армейских международных игр-2020. Все они на подготовительном этапе прошли через психологическую полосу, целью занятий на которой является формирование умений действовать в экстремальных условиях, строго следовать намеченной цели, работать в команде.

На полигонах объединения ежегодно проводится около тысячи практических занятий по различным дисциплинам боевой подготовки как в дневное, так и в ночное время. Более 2 тыс. военнослужащих общевойсковых, артиллерийских, разведывательных подразделений проводят здесь занятия по тактико-специальной подготовке, выполняют упражнения стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты, танков, самоходных гаубиц и реактивных установок.

Кроме того, на территории полигона Кирилловский, расположенного в Ленинградской области, прошёл ряд соревнований по профессиональному мастерству, таких как «Воздушный контроль», «Танковый биатлон», «Чистое небо», «Суворовский натиск». В каждом из них участники объединения показали достойные результаты.

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