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15.04.2020 (20:15)

Спецназ ЦВО на учении под Новосибирском отработал поиск и уничтожение условных боевиков

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, отработали поиск и уничтожение замаскированных командных пунктов и узлов связи условного противника во время учения, которое состоялось на полигоне Шилово в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Военнослужащие совершили марш на бронеавтомобиле «Тигр» в район ведения разведывательных мероприятий. Успешно выполнив обнаружение объектов условного противника при помощи оптико-электронного комплекса «Ирония», разведчики передали координаты командованию. В назначенный район было отправлено подкрепление на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун».

Для уничтожения целей группы спецназа применяли автоматы АК-74 и установленные на бронеавтомобили станковые автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя». Ведение огня осуществлялось в движении на максимально возможной скорости.

Кроме этого, в ходе контрольной проверки военнослужащие преодолели психологическую полосу препятствий, выполнили контрольные стрельбы из штатного оружия и отработали задачи по скрытном проникновению и проведению диверсионных действий в тылу условного противника.

В учении было задействовано более 50 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка , Антитеррор , Спецназ
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